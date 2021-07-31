تنبيه من أمطار غزيرة وسيول على عسير حتى الـ8 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

أمطار على وادي الفرع والمهد

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي المهد ووادي الفرع – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة ال ١ ظهرا تستمر حتى الساعة ٨ مساء .

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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