معلومات عن يوم الصداقة العالمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

احتفل العديد من دول العالم يوم أمس بمناسبة يوم الصداقة العالمي أو اليوم الدولي للصداقة وهو أحد الأيام الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة للتعبير عن الشكر والامتنان للأصدقاء.

قصية يوم الصداقة العالمي

وبحسب منظمة الأمم المتحدة فإن اليوم الدولي للصداقة هو مبادرة جاءت بناء على مقترح منظمة اليونسكو الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر 1997، وحدد القرار مكونات ثقافة السلام التي تشمل من مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد وأنماط السلوك وأساليب الحياة واتجاهات تعبر عن التفاعل والتكافل الاجتماعيين وتستوحيهما على أساس من مبادئ الحرية والعدالة و الديمقراطية وجميع حقوق الإنسان والتسامح والتضامن، وتنبذ العنف، وتسعى إلى منع نشوب المنازعات عن طريق معالجة أسبابها الجذرية.

وبناء على ذلك أعلنت الجمعية العامة في عام 2011 اليوم الدولي للصداقة واضعة في اعتبارها أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً ملهماً لجهود السلام، وتشكل فرصة لبناء الجسور بين المجتمعات، ولاحترام التنوع الثقافي.

الهدف من اليوم الدولي للصداقة

ويقوم يوم الصداقة العالمي على إدراك جدوى الصداقة وأهميتها بوصفها إحدى المشاعر النبيلة والقيمة في حياة البشر في جميع أنحاء العالم.

والمراد من اليوم الدولي للصداقة هو دعم غايات وأهداف إعلان الجمعية العامة وبرنامج عملها المتعلقين بثقافة السلام والعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم خلال العقد الممتد من (2001 – 2010).

يذكر أن هناك عدة دول تحتفل بهذه المناسبة في تاريخ مختلف مثل البرازيل والأرجنتين حيث يوافق يوم الصداقة فيهما 20 يوليو فيما تحتفل فنلندا وإستونيا بنفس المناسبة يوم 14 فبراير.



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