محمد بن مسعود - الدمام - رشوها بالمبيدات في منطقة تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر" أتلف مستوطنون يهود، اليوم، المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر- جنوب بيت لحم. ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر"، مضيفاً أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر. 31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 11:57 AM رشوها بالمبيدات في منطقة تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر" مستوطنون يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مستوطنون يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم أتلف مستوطنون يهود، اليوم، المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر- جنوب بيت لحم. ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر"، مضيفاً أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر. الكلمات المفتاحية ، مستوطنون يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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