شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة توثق وضع شاب سنابه ومبلغ مالي على باب سيارتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثقت فتاة بمقطع فيديو وضع شاب حسابه الشخصي على "سناب شات " ومبلغ مالي على باب سيارتها.

ونشرت الفتاة مقطع الفيديو، والذي يظهر فيه المبلغ المالي والورقة التي وضعها الشاب مكتوب فيها حسابه معلقة على مقبض السيارة، واصفة إياه بلفظ مسيء.

وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو، حيث شكك البعض في صحته واعدوه من الأساليب التي يتبعها البعض لزيادة المتابعين وكسب الشهرة، فيما رأى آخرون أنه كان يجب عليها أن تقدم بلاغاً للجهات المعنية إذا كان الأمر صحيحا وينتهي الأمر بدلا من التصوير.