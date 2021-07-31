شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة": مقطع التلاعب في تعبئة أكياس الأرز قديم وتم الوقوف عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، حقيقة المقطع المتداول لتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز .

وقالت التجارة إن المقطع المتداول قديم، وتم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات من المراقبين في وقت سابق، كما جرى إيضاح المعلومة الخاطئة الواردة في المقطع.

وفي مايو الماضي نفت التجارة صحة مقطع الفيديو، وذلك خلال وقوف مراقبيها على دقة كيل وموازين أكياس الأرز في منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة أن النقص في وزن أكياس الأرز المبينة في المقطع يعود إلى فهم خاطئ لآلية عمل الموازين المستخدمة، موضحةً بأنها موازين مخصصة للحلويات يزن وعاؤها الخارجي 1 كجم، حيث تتم برمجتها إلكترونياً لإنقاصه من وزن العبوة.