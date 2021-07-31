شكرا لمتابعة خبر عن كشف سعر تصريح وترخيص الاحتطاب والكمية المسموح بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية في المملكة، عن قيمة ترخيص الاحتطاب والكمية المسموح بها

وتضمنت اللائحة أن الحد الأقصى لقيمة تصريح أو ترخيص الاحتطاب 550 ريال/ أساسي ويمكَِن صاحبه من احتطاب 500كجم.

وأضافت أن هذا المقابل يتم تحديده بناءً على أمور متعددة منها: حجم النشاط، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة، إضافة إلى الأثر البيئي لنوع النشاط، ومستوى التزامه البيئي.