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كشف سعر تصريح وترخيص الاحتطاب والكمية المسموح بها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية في المملكة، عن قيمة ترخيص الاحتطاب والكمية المسموح بها

وتضمنت اللائحة أن الحد الأقصى لقيمة تصريح أو ترخيص الاحتطاب 550 ريال/ أساسي ويمكَِن صاحبه من احتطاب 500كجم.

وأضافت أن هذا المقابل يتم تحديده بناءً على أمور متعددة منها: حجم النشاط، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة، إضافة إلى الأثر البيئي لنوع النشاط، ومستوى التزامه البيئي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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