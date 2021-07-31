«شرطة جازان» تُطيح بـ4 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة أموال ووثائق رسمية

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150,000) ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.