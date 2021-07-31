تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق.. وموجة حارة بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 4 مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وكذلك موجة حارة على الشرقية خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي عسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، خميس مشيط، رجال المع، محايل، الحرجة، سراة عبيده، ظهران الجنوب» وجازان «أبو عريش، الدرب، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان» تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وهناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مواقع «أضم، العرضيات، ميسان، الطائف، القنفذة، الليث» بمنطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ورياح نشطة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية، الكامل، خليص» والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع» وعسير «بيشة، تثليث» تشهد رياح نشطة وتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

موجة حارة بالشرقية

فيما تكون هناك موجة حارة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48 درجة أو أكثر على «الدمام، الجبيل، الخفجي، النعيرية» بالمنطقة الشرقية.