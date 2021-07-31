التعليم: التحصين من كورونا شرط لدخول المدارس بدءًا من الأحد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، أنه بدءًا من غد الأحد (1 أغسطس 2021م)؛ سيكون التحصين من فيروس كورونا شرطًا لدخول المنشآت التعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنّه يشترط من يوم الأحد ظهور حالة (محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافى) في تطبيق (توكلنا)؛ لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أنَّ القرار يشمل جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين في التحصين، وجميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية والصحية الجامعية.

وشدّدت وزارة التعليم على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة لمنع أي مخالفات.

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