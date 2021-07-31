أخبار السعودية.. الإطاحة بأطراف مشاجرة جماعية وشرط لدخول «حاملي التأشيرات السياحية»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021 م منها: وزارة التعليم تحدد 3 حالات على «توكلنا» مسموح لها بدخول المنشآت بدءًا من الأحد، والإطاحة بـ4 مواطنين بالرياض تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة.

«التعليم»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لها بدخول المنشآت بدءًا من الأحد

أعلنت وزارة التعليم الجمعة، اشتراط ظهور حالة (محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافٍ) في تطبيق توكلنا؛ بدءًا من الأحد المقبل الموافق الأول من أغسطس 2021م؛ لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.

الإطاحة بـ4 مواطنين بالرياض تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، الإطاحة بـ4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

ضبط 79 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمساجد الجوف في أسبوع

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1505 جولات ميدانية على المساجد، في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

استشاري: سبب واحد وراء انتشار القرنية المخروطية في المملكة

قال الدكتور شاكر الرشيدي استشاري طب العيون، إن انتشار القرنية المخروطية في المملكة بسبب الأمراض الوراثية من زواج الأقارب.

«الطيران المدني»: شرط لدخول حاملي التأشيرات السياحية من الدول غير المحظورة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، الجمعة، تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران الخاص، بشأن السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية، من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة، تماشيًا مع إعلان الجهات المختصة وتوصيات اللجان الصحية.

فلكية جدة: القمر يظهر في «التربيع الأخير» بعد منتصف الليل

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيشرق في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًّا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت، وهي فرصة مثالية للتصوير.

ضبط 5 مقيمين بالرياض استولوا على كوابل من كبائن كهرباء بـ963 ألف ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على 5 مقيمين من الجنسية الهندية، ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

«التأمينات» توضح شروط ومتطلبات تعديل الأجر

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة المستندات والشروط الواجب توافرها لتعديل الأجر إذا كان أجر المشترك غير صحيح.

«الصحة»: التعافي من كورونا بعد 10 أيام على الأقل بشروط

قالت وزارة الصحة إن الحالة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا يمكنها التعافي من الفيروس بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض.

الأمير بدر بن فرحان: المملكة ملتزمة بتعزيز الحوار حول تعافي قطاعات الثقافة



قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إن الثقافة ستكون محركًا حيويًّا من أجل عالم أكثر استدامة، ومستقبل أكثر ازدهارًا لجميع الشعوب.

شرطة القصيم تطيح بأطراف المشاجرة الجماعية في أحد الأماكن البرية

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف و مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهمً .

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