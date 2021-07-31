٢٤٨ موظفة و٤٥٣ عاملة لخدمة المعتمرات وقاصدات بيت الله الحرام

الرياض - محمد عبدالله - قالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية برئاسة شؤون الحرمين، الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، إنَّ الخدمات المقدمة للمعتمرات تتمّ تحت إشراف ومتابعة كوادر بشرية يبلغ عددهن (٢٤٨) موظفة و(٤٥٣) عاملة، وكما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير (٣٤) جهاز تعقيم، وأدوات سقيا زمزم (٦٢) أسطوانة و(٢٤) عربة و(٣٥) حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

وأضافت الدكتورة الدعدي، أنَّ الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام١٤٤٢هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضحت أن الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات والقضاء على كل ما يعوق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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