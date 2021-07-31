«الحصيني» يوضح خصائص شهر أغسطس المناخية على مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنَّ مناخ شهر أغسطس يكون أقلَّ حرارة من شهر يوليو على الوسطى والشمالية، وتزداد فيه الرطوبة على الشرقية والوسطى والسواحل الغربية.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أن شهر أغسطس يعتبر من مواسم الأمطار على جازان وعسير بدرجة الأولى، ثم الباحة ومكة بالدرجة الثانية، فالمدينة بالدرجة الثالثة، ثم تبوك ثم أقصى جنوب غرب وغرب الرياض وحائل والقصيم، ثم الجوف والشمالية، وقد يمتدُّ الى أجزاء من وسط وشرق المملكة بشكل أقل.

وأشار على أنّه في الرابع والعشرين من أغسطس، يدلق (سهيل) ويخف الحر تدريجيًا، مع بقاء الأجواء حارة، لكن أخف مما سبقها من أيام، ويتلطف الليل ثم يبرد آخر الليل تدريجيًا ويكثر التمر، وترتفع في آخره المياه في الآبار والقلبان تبعًا لتناقص درجات الحرارة.

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