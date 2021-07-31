شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية تعلق على فيديو لمواطنة تشكو من فاتورة لـ 30 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت شركة المياه الوطنية، على مقطع فيديو متداول لمواطنة تشكو من ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري الخاص بمنزلها ووصولها إلى 30 ألف ريال.

وقالت الشركة، أن الفيديو قديم وكان ضمن تقرير تلفزيوني عُرض في عام 2019، مشيرةً إلى أنه ثبت حينها أن فاتورة العميلة "صحيحة".

وأضافت الشركة أن سبب ارتفاع فاتورتها كان يعود إلى تسربات في المنزل لم تكن تعلم عنها، وبعد معالجتها انخفضت كمية الاستهلاك وقيمة الفاتورة.