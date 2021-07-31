شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «التأمينات» تكشف شروط ومتطلبات تعديل الأجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط ومتطلبات تعديل الأجر لافتة إلى أن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت مؤسسة التأمينات المستندات والشروط الواجب توافرها لتعديل الأجر إذا كان أجر المشترك غير صحيح، مضيفة أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي والعمولة والنسبة المئوية للمبيعات أو الأرباح سواء اقتصر عليها الأجر أو كانت مضافًا إليه وبدل السكن النقدي المتفق عليه أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.

وقالت أنه يكون الأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة للسعوديين بحد أدنى 1500 ريال وبحد أقصي 4500 ريال، و400 ريال لغير السعوديين، وفقًا للتأمينات الاجتماعية، فيما يتطلب تعديل الأجر للمشترك صورة هوية المشترك، وعقد العمل وبيان بتدرج الأجور وقرار التعيين للجهات الحكومية.