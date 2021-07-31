شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة: مصادرة أكثر من 10 طن خضار وإغلاق 3 مستودعات بالصفا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أسفرت الجولات الميدانية لبلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة عن مصادرة أكثر من (10) طن من الخضروات والفواكه بالإضافة لـ إتلاف (31) بسطة وعربة مخالفة وذلك ضمن جهود البلدية في رصد الباعة الجائلين

وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن الرقابة الميدانية واصلت جولاتها بالنطاق ضمن خطة البلدية المستمرة في رصد مخالفات "البيع العشوائي" بدعم فريق متخصص لمكافحة البسطات العشوائية حيث تمكنت الفرق الميدانية من رصد وضبط 3 مستودعات مخالفة تستخدم لتجهيز وتخزين الخضروات.

وأبانت الشمراني أن ما تم مصادرته من الخضروات والفواكه جرى تسليمها للجمعيات الخيرية يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة مستمرة في مكافحة هذه الظواهر السلبية والقضاء على المخالفات بكافة أنواعها.