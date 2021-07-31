«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية، السبت، تكون من متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-36 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط.

أما عن الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.