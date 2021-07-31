شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التعليم" تدعو الطلاب من جديد بسرعة التسجيل وتلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات من جديد بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المُضاد لفيروس " كورونا ".

ونشرت وزارة التعليم، مقطع فيديو توعوي، عن مراحل حصول الطلاب على اللقاح بدايةً من التسجيل وحتى الانتهاء من تلقي الجرعة بمركز التلقيح، وكيف لعب المعلمون دوراً في دفع الطلاب للتسجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.