شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الموارد البشرية" تؤكد حق العامل في الحصول على فترات راحة أثناء العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الجمعة، على حق العامل في الحصول على فترات راحة أثناء العمل.

وأوضحت الوزارة، أن العامل من حقه أيضاً الاحتفاظ بوثائقه الرسمية، وذلك ضمن مبادرة معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن جرائم الاتجار بالأشخاص التي يعاقب عليها القانون تضم، تجريد العامل من وثائقه الشخصية، وتشغيل العامل دون فترات راحة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى الاعتداء لفظياً أو جسدياً أو ممارسة التمييز، وعدم توفير السكن الملائم للعامل، وتأخير أجور العاملين أو تحميلهم مبالغ مالية غير قانونية، داعية الجميع إلى المبادرة بالتبليغ عبر تطبيق معاً للرصد، أو الاتصال على الرقم (19911)، أو إرسال رسالة عبر موقعها الإلكتروني.