شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات جديدة للعمل بـ«الأسماك المركزي» في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية وسط القطيف، التابعة لبلدية محافظة القطيف، أوقات عمل سوق الأسماك المركزي، وتبدأ الفترة الأولى، فترة حراج الأسماك المحلية والروبيان في موسم الروبيان، بعد صلاة الفجر مباشرةً إلى الساعة الساعة 8:30 صباحًا.

وأوضحت أن الفترة الثانية، هي فترة خاصة للأسماك المستوردة فقط، وتبدأ بعد صلاة المغرب مباشرةً إلى الساعة 10:30 مساءً.

على جانب آخر، كانت بلدية محافظة القطيف قد بدأت أعمال سفلتة شارع «أبوبكر البصري» في سيهات، وذلك بطول 190 مترًا، وعرض 12 مترًا، ضمن أعمال البلدية لرفع كفاءة مستوى أداء الطرق.

كانت بلدية القطيف قد بدأت حملة لصيانة وتطوير الشوارع وإعادة أعمال السفلتة في عدد من المدن والقرى، ضمن برنامج صيانة الشوارع، وذلك بأحدث التقنيات والأساليب المتطورة، في إطار جهود البلدية في المحافظة على شبكة الطرق، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، من منطلق سعيها في خدمة المواطنين والمقيمين.