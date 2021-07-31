شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف برامج مركز الملك فهد الدعوية بسراييفو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ أمس الأول جامع الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بمدينة سراييفو، وذلك ضمن برنامج زيارته الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك.

وتفقد خلال الزيارة يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة أسامة الأحمدي ومدير مركز الملك فهد الثقافي د.محمد آل الشيخ مستوى الخدمات بالجامع الذي يعد من أهم الصروح الإسلامية بالبوسنة ومنطقة البلقان، ووجه بفرش كامل الجامع والمصليات بالسجاد الفاخر على مساحة 4000 متر مربع ، وفق أعلى المواصفات العالمية، وتكثيف البرامج العلمية والدعوية لنشر الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي ونبذ ما يخالف قيم الإسلام دين المحبة والرحمة.

يذكر أن جامع الملك فهد يقع بقلب العاصمة البوسنية سراييفو وافتتح في عام 2000م،و يُعد واحداً من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان.