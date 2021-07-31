شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم قطعة من كسوة الكعبة هدية لـ«الإسلامي السنغافوري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد الصالح، أمس قطعة من كسوة الكعبة المشرفة هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمجلس الإسلامي السنغافوري، تسلمها من السفير رئيس المجلس د.محمد موسى.

وأوضح السفير الصالح أن الإهداء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين المملكة وجمهورية سنغافورة وتقديراً لدور المجلس في خدمة الجالية المسلمة في سنغافورة.

وأعرب الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة باسمه ونيابة عن سنغافورة والجالية المسلمة فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تكرمه - حفظه الله - بإهداء قطعة من كسوة الكعبة للمجلس الإسلامي السنغافوري؛ الأمر الذي يشير إلى العلاقة القوية والطويلة الأمد بين جمهورية سنغافورة والمملكة العربية السعودية، وبين المجلس الإسلامي السنغافوري وسفارة المملكة في سنغافورة والتنسيق والتعاون المستمر بينهم في الموضوعات المشتركة، مرحباً بالمزيد من التعاون الذي يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقدّم رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري الدكتور محمد علمي موسى شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية الثمينة التي ستحظى ببالغ التقدير والامتنان من المجلس والجالية المسلمة في سنغافورة.