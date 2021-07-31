شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «كورونا».. «لا توجد تواريخ متاحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى عدد من المواطنين، عدم توفر مواعيد للحصول على لقاح فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك مع بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية أو الخاصة سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، والمنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة، واستخدام وسائل النقل العام، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، وأدى الضغط البشري على التطبيقات إلى اختفاء العديد من المراكز التي كانت تظهر سابقًا لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى عدم توفر تواريخ متاحة في المراكز الظاهرة.

ضغط شديد

وذكرت المواطنة «عبير الغامدي»، أنها تسعى جاهدة، وفي محاولات عدة، للحصول على موعد لقاح للأطفال من عمر 12 وحتى 18 عامًا، ولكنها لم تتمكن من الوصول إلى المواعيد المتاحة؛ نظرًا إلى الضغط الشديد على التطبيقات من قبل الراغبين بالحصول على اللقاح.

مشكلات وصعوبات

وقالت المواطنة «ريناد آل عازب»: «بشكل عام الجهود المبذولة من وزارة الصحة في سبيل تحصين المواطنين والمقيمين بارزة وواضحة ويشكرون عليها، حيث إننا لا نواجه مشكلات وصعوبات من هذه الناحية مقارنة بعدد سكان المملكة الكبير، ولكنني واجهت صعوبة في إيجاد موعد للحصول على اللقاح، ولا سيما بعد قرار وزارة الصحة بأنه ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس لا يسمح بدخول الأماكن والمنشآت العامة إلا بظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا»، موضحةً أنها واجهت صعوبة أيضًا وعدم مرونة في اختيار وقت موعد اللقاح إذ كانت الأوقات محدودة نوعا ما.

صعوبة الحجز

وأفادت المواطنة «مرام العنزي» بأنها واجهت صعوبة في حجز موعد لنفسها ولوالدتها، وأن والدتها لم تتلقَ الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن بسبب عدم توافر مواعيد متاحة عبر تطبيقي «صحتي» و«توكلنا» بالرغم من محاولتها ودخولها للتطبيقات في أوقات مختلفة خلال اليوم، مستنكرة هذه المشكلة ومطالبة بسرعة حلها.

جرعة ثانية

وقالت المواطنة «سارة محمد»: «واجهت عدة مشكلات في الحصول على موعد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، خاصةً أن تطبيق توكلنا لا يفتح معي، لكن تطبيق صحتي فتح لأختي بعمر 17 عامًا»، مضيفةً أنها هي ووالدتها قد حصلوا على لقاح «فايزر» بالجرعة الأولى، ولا يتوفر لهم في الوقت الحالي تواريخ متاحة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح نفسه بل يتوفر مواعيد للقاح «أسترازينيكا» فقط، متابعة أنهم غير قادرين على تلقي الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»، وأن لديهم تجلطات بالدم وقد نصحوهم الأطباء بلقاح فايزر دون غيره، متمنية أن تنحل هذه المشكلة.

إتاحة مواعيد

وأوضحت أنهم ينتظرون إتاحة مواعيد للحصول على الجرعة الثانية بسبب أنهم يرغبون بالسفر، مشيرة إلى أن حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- غير مقصرة بتاتا وجعلت على رأس أولويتها الاهتمام بصحة المواطن والمقيم من خلال توفير اللقاح لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

اشتراط التحصين

وتساءل المواطن «محمد القحطاني»: «كيف لنا أن نحصل على اللقاح قبل تاريخ 1 أغسطس والتطبيقات المعنية بحجز المواعيد تظهر لنا بأنه لا يوجد تواريخ متاحة للحجز؟»، متمنيًا أن يتم العمل على حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتعطل الأفراد غير المحصنين في كافة أمورهم عند بدء سريان قرار اشتراط التحصين.

صعوبة التسجيل

فيما أفاد المواطن «سلطان حكمي» بأنه يواجه صعوبة في التسجيل لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»، وتظهر له رسالة تفيده بأنه تعذر إتمام طلبه، مطالبًا بحل هذه المشكلة.

واجهة التطبيق

وأكدت المواطنة «العنود محمد» أنه منذ شهر ونصف، عند الدخول على تطبيقي «صحتي»، و«توكلنا»؛ لحجز موعد للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، تجد رسالة تتصدر واجهة التطبيقات تفيد بأنه لا يوجد مراكز لقاحات متاحة، بالرغم من أنها من الفئات المؤهلة للتطعيم، متسائلةً: «متى تتوفر المواعيد؟».

تحديث مستمر

وأوضح مركز اتصال الصحة «937»، أنه لا بد من الدخول على تطبيقي «توكلنا»، و«صحتي» على مدار الساعة؛ لإمكانية ظهور مواعيد متاحة، وإتمام حجزها للحصول على اللقاح، وأنه في كل ساعة على مدار اليوم تتحدث وتظهر مواعيد جديدة، مبينًا أنه حاليا يتم بشكل مستمر التوسع في مراكز اللقاحات في جميع مناطق المملكة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمواعيد اللقاح، وأن الرسالة التي تظهر للمستفيدين وتفيد بأنه لا يوجد مراكز وتواريخ متاحة بسبب الازدحام الشديد والإقبال الكبير على حجز المواعيد.

طرق الحجز

وأفاد المركز بأن حجز المواعيد لتلقي اللقاح من خلال تطبيقي «صحتي»، و«توكلنا» فقط، ولا توجد طريقة أخرى للحجز، موضحًا أنه يمكن لمن هم أعمارهم فوق 75 عامًا التوجه إلى أقرب مركز لقاحات بدون موعد.

إصابات جديدة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1187 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 524,584 حالة، من بينها 11,355 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1395 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

تعافٍ ووفاة

وأشارت الصحة إلى رصد تعافي 1176 حالة؛ ليصل إجمالي حالات التعافي 505,003 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8226 حالة وفاة، بإضافة 14 حالة جديدة.

«الصحة» تسجل 1187 إصابة جديدة.. و1395 «حرجة»