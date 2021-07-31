شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ماكينات الطلب في المطاعم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة صحة البيئة في بلدية شرق الدمام، ماكينات الطلب في المطاعم؛ لمخالفتها البروتوكولات الاحترازية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، وذلك ضمن مبادرة «صحكتم أمانة».

من ناحيتها، واصلت إدارة النظافة في بلدية شرق الدمام، جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري، وعملت خلال شهر يوليو 2021 على إزالة 9600 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر في الساحات والأراضي الفضاء، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.

كانت الإدارة العامة لشئون الأسواق التابعة لوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، قد ضبطت ما يزيد على 64 طنًا من الطماطم، تظهر عليها علامات التلف، قبل توزيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام، وتحرير محضر إتلاف خلال جولات المراقبين الصحيين، وذلك حرصًا على التأكد من سلامة الأغذية.