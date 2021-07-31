شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاتك آمنة» للتقيد بالإجراءات الاحترازية في مساجد الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة في الهيئة الملكية بالجبيل، حملة توعوية تحت عنوان «صلاتك آمنة»، في عدد من الجوامع والمساجد، بمدينة الجبيل الصناعية؛ لمتابعة التقيد بالاشتراطات الصحية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19»، أثناء أداء الصلوات.

جاء ذلك ضمن حملات الهيئة الملكية المتواصلة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.