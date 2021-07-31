شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 170 كجم مواد غذائية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب حفر الباطن، 4 محلات؛ لانتهاء الترخيص، وأتلفت 23 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى استبعاد 4 عمال لا يحملون شهادات صحية، وذلك ضمن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والصحية.

من ناحيتها، أتلفت بلدية جنوب حفر الباطن 147 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، واستبعاد 4 عمال لا يحملون شهادات صحية، وذلك ضمن الجولات الميدانية على المحلات التجارية.