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إتلاف 170 كجم مواد غذائية بحفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب حفر الباطن، 4 محلات؛ لانتهاء الترخيص، وأتلفت 23 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى استبعاد 4 عمال لا يحملون شهادات صحية، وذلك ضمن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والصحية.

من ناحيتها، أتلفت بلدية جنوب حفر الباطن 147 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، واستبعاد 4 عمال لا يحملون شهادات صحية، وذلك ضمن الجولات الميدانية على المحلات التجارية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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