شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء المطبات الصناعية بشوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الحركة والصيانة، التابعة لبلدية النعيرية، أعمال صبغ المطبات الصناعية بالشوارع الرئيسة والداخلية للمحافظة، وذلك استمرارا لجهودها الذاتية في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كما واصلت البلدية أعمال إنشاء دوار بالمدخل الشرقي للمحافظة مقابل مقر مهرجان ربيع النعيرية، ضمن جهودها في معالجة التقاطعات والنقاط الحرجة بالمحافظة.

وكثفت إدارة الخدمات، ممثلة في قسم النظافة، أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسة والداخلية للمحافظة.