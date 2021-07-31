شكرا لقرائتكم خبر عن جزاءات وغرامات لمخالفي «ورش الحدادة» بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولات رقابية على ورش الحدادة؛ لمتابعة العرض خارج المحلات، والتأكد من عدم تراكم النفايات، وتم خلال الجولة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وواصلت بلدية عريعرة أعمالها في ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين والحدائق، إضافةً إلى تكريب النخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية، والحدائق والساحات العامة؛ لمعالجة التشوه البصري.

وكثفت البلدية جهودها في رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات والحشائش الضارة وتسوية الأرض الفضاء، ضمن مشاركتها في حملة تحسين المشهد الحضري. على جانب آخر، كثفت البلدية أعمال الإصحاح البيئي، عبر رش وتعقيم الأحياء السكنية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».