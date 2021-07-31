شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء جنوب الخبر.. إنارة ضعيفة وأرصفة متكسرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى مواطنون من سوء الخدمات في أحياء جنوب الخبر، ومنها ضعف الإنارة، وسوء حالة الأرصفة، وكذلك وجود المركبات التالفة، التي تشكل خطرًا عليهم، مطالبين بضرورة توفير جميع الاحتياجات لأهالي الحي.

إلقاء النفاياتوقال المواطن أحمد الحمدان: إن أحياء جنوب الخبر تحتاج إلى الاهتمام بالنظافة أكثر من قبل الجهات المختصة، خاصةً أن النفايات ملقاة في كل جانب، بشكل قد يؤثر على البيئة، وعلى صحة الإنسان، موضحًا أن إنارة أغلب الشوارع سيئة، ما يتسبب في ضعف الرؤية على الطرق ليلًا.صيانة دوريةوطالب بضرورة الاهتمام بالإنارة، وصيانتها بشكل دوري وكامل، وتركيب أعمدة إضافية في الأحياء، مشيرًا إلى تراكم السيارات التالفة والمتوقفة لمدة طويلة، التي تسبب ازدحامًا في الشوارع، وقلة في توافر مواقف السيارات، وأن مظهرها يشوه المشهد الحضاري للأحياء، ويسبب التشوه البصري، وقد يتسبب في مشاكل أكبر، مثل اندلاع الحرائق.

غياب التشجيروأفاد المواطن ناشي العتيبي بأن الحي يحتاج إلى التطوير، مثل التشجير، وزراعة الزهور، خاصةً أن الحي يفتقر إلى التشجير، وأن وجود الأشجار مهم بالحي من ناحية المشهد الحضري، ومن ناحية تظليلها على ساكني الحي بكل الطرق.

لوحات إرشادية واشتكى من تكسر الأرصفة بالشوارع، وطالب بضرورة إعادة صيانتها، وتشجيرها كذلك؛ كي تكون بمظهر لائق وجميل، يعطي انطباعًا حتى عن منظر المدينة الحضاري، مؤكدًا أهمية صيانة اللوحات الإرشادية، خاصةً أن الكتابة على أغلبها أصبحت مطموسة، وغير واضحة، والبعض الآخر لم يعد متواجدًا من الأساس.خطورة المطباتوبيَّن راشد عيسى أن الحوادث تزداد في الحي أحيانًا، بسبب عدم وجود مطبات بشكل كافٍ، وأن عدم وجود المطبات من المشاكل الكبيرة بالحي، التي يجب حلها من قبل الجهات المختصة، لأن بها خطورة على حياة ساكني الحي، خاصةً الأطفال منهم، وأن الأرصفة تحتاح لصيانة وإعادة ترميم، موضحًا أن أغلبها أصبح أجزاءً صغيرة فقط بسبب تكسره.

سيارات متهالكةوأشار إلى سوء حالة النظافة بالأحياء، وأنه يجب الاهتمام بالنظافة بشكل يومي؛ ليبقى منظر الحي بشكل نظيف، واشتكى أيضًا من سوء حالة الإنارة، واصفًا إياها بـ«الضعيفة»، ما يتسبب في ضعف الرؤية ليلًا.

وقال: «يجب أن تكون هناك أعمدة إنارة أكثر، وتكون بحالة جيدة، وصيانتها بشكل مستمر»، موضحًا أن السيارات المتهالكة تسبب مضايقة لأهالي الأحياء، وأنه لا بدّ من وضع حلول بإزالتها والتخلص منها.