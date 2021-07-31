شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 3 أطنان أغذية متأثرة بحريق مركز تسوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، حريقًا نشب في أحد مراكز التسوق، وأتلفت المواد الغذائية المتأثرة بالأدخنة المتصاعدة من الحريق، والتي تقدر كميتها بـ 3 أطنان، مع التأكيد بعدم مزاولة النشاط، إلا بعد إعادة تأهيل الموقع بالكامل، وذلك حفاظًا على صحة المستهلكين.

من ناحيتها، رصدت إدارة صحة البيئة، خلال جولاتها على المطاعم، عدة مخالفات، أهمها ضبط لحوم وأسماك فاسدة، وتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ المواد الغذائية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وواصلت بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع اللجنة المكونة من وزارة التجارة، وشركة الكهرباء، والدفاع المدني، والضبط الإداري بشرطة الدمام، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجولات المشتركة على المناطق الصناعية «دلة»؛ للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية.

كانت إدارة المراقبة والكراج قد أغلقت 5 مواقع في صناعية دلة؛ لمخالفتهم الاشتراطات البلدية، مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.