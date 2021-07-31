محمد بن مسعود - الدمام - بعد قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة باشر خالد بن سعود العتيبي مهام عمله الجديد، رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف. وقد أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قراراً بترقية خالد بن سعود العتيبي إلى المرتبة الثامنة وتعيينه رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف. ودعا "العتيبي" الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة المركز وما يتبع له من قرى، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الله، وموفقاً لخدمة الدين والوطن ومليكه. "العتيبي" إلى المرتبة الثامنة ورئيسًا لمركز العطيف بالطائف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-31 باشر خالد بن سعود العتيبي مهام عمله الجديد، رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف. وقد أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قراراً بترقية خالد بن سعود العتيبي إلى المرتبة الثامنة وتعيينه رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف. ودعا "العتيبي" الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة المركز وما يتبع له من قرى، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الله، وموفقاً لخدمة الدين والوطن ومليكه. 31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 01:00 AM بعد قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة بعد قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة باشر خالد بن سعود العتيبي مهام عمله الجديد، رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف. وقد أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قراراً بترقية خالد بن سعود العتيبي إلى المرتبة الثامنة وتعيينه رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف. ودعا "العتيبي" الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة المركز وما يتبع له من قرى، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الله، وموفقاً لخدمة الدين والوطن ومليكه. ، "العتيبي" إلى المرتبة الثامنة ورئيسًا لمركز العطيف بالطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "العتيبي" إلى المرتبة الثامنة ورئيسًا لمركز العطيف بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.