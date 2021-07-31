، والد الإعلامي "حسن عسيري" في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن محمد عكفي، والد الزميل والإعلامي حسن عسيري مسؤول المراسلين بصحيفة المواطن، عن عمر ٨٠ عامًا بعد تعرُّضه لفيروس (كورونا).

«الخليج 365» التي آلمها النبأ تتقدَّم بالعزاء للزميل عسيري وأبنائه، ولذوي الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.