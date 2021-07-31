شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام: ‏استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الأمن العام، في اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن استغلال الأطفال في التسوّل جريمة تنتهك حقوقهم وتُعرّض حياتهم للخطر.

ومن جانبه، طالب الكاتب أحمد حلبي، بعدم التعاطف مع بعض السيدات اللاتي يستغللن الأطفال للتسول، ناصحاً مَن يرغب بالتبرع أن يتواصل مع الجهات المعنية بذلك، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار أحمد حلبي، إلى أن هناك عصابات تتسلل إلى المملكة وتستغل الأطفال المؤجرين للتسول بالشوارع عبر استعطاف الجميع.