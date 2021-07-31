شكرا لمتابعة خبر عن متخصص يكشف عن طريقة لحل جميع مشاكل المرور في المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف متخصص بالاستشارات القانونية المرورية، عن الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في المملكة.
وقال المتخصص خلال مقابلة بقناة الإخبارية، إن الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في المملكة وجود "مجلس أعلى للمرور".
وأوضح:"نحتاج أشخاص أقوياء يديرون هذا المجلس وأن يكونوا ملمين بالنظام والأخطاء والطرق"،لافتا:"لابد أن نضع أنظمة المراقبة بالطائرات وكاميرات لرصد الاختناقات".