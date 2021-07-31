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متخصص يكشف عن طريقة لحل جميع مشاكل المرور في المملكة "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف متخصص بالاستشارات القانونية المرورية، عن الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في المملكة.

وقال المتخصص خلال مقابلة بقناة الإخبارية، إن الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في المملكة وجود "مجلس أعلى للمرور".

وأوضح:"نحتاج أشخاص أقوياء يديرون هذا المجلس وأن يكونوا ملمين بالنظام والأخطاء والطرق"،لافتا:"لابد أن نضع أنظمة المراقبة بالطائرات وكاميرات لرصد الاختناقات".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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