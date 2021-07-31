وقال المتخصص خلال مقابلة بقناة الإخبارية، إن الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في المملكة وجود "مجلس أعلى للمرور".

شكرا لمتابعة خبر عن متخصص يكشف عن طريقة لحل جميع مشاكل المرور في المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع