، "المياه الوطنية" حول فيديو شكوى سيدة ارتفاع الفاتورة لـ 30 ألفاً: قديم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن العملية صحيحة وتعود لـ 2019 بسبب تسربات في المنزل

كشف الحساب الرسمي للعناية بعملاء شركة المياه الوطنية أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله وظهرت فيه سيدة تشتكي من ارتفاع فاتورة الاستهلاك إلى 30 ألف ريال، يعود إلى العام 2019 م ضمن تقرير تلفزيوني.

وتفصيلاً، قال الحساب في رده على عدد من المغردين: "هذا الفيديو قديم، كان ضمن تقرير تلفزيوني عُرض في العام 2019".

وأضاف: "ثبت أن فاتورة العملية صحيحة، ويعود سبب ارتفاع فاتورتها إلى تسربات في المنزل لم تكن تعلم عنها، وبعد معالجتها انخفضت كمية الاستهلاك وقيمة الفاتورة".