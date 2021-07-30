السعودية | “التعليم” تشترط ظهور التحصين في “توكلنا” للدخول ابتداءً من الأحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، عن تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع من فيروس كورونا.

واشترطت الوزارة ظهور حالة “محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي” في تطبيق توكلنا لدخول منشآتها الحكومية والخاصة، وذلك ابتداءّ من الأحد المقبل 1 أغسطس 2021م.

ويشمل القرار جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين من التحصين، إضافةً إلى جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية والصحية الجامعية.