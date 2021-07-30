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السعودية | “التعليم” تشترط ظهور التحصين في “توكلنا” للدخول ابتداءً من الأحد

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، عن تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع من فيروس .

واشترطت الوزارة ظهور حالة “محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي” في تطبيق توكلنا لدخول منشآتها الحكومية والخاصة، وذلك ابتداءّ من الأحد المقبل 1 أغسطس 2021م.

ويشمل القرار جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين من التحصين، إضافةً إلى جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية والصحية الجامعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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