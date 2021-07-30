جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسببت نتائج الربع الثاني لشركة أمازون، والتي جاءت دون التوقعات، في تدهور ثروة مؤسسها، حيث انخفضت القيمة الصافية لثروة جيف بيزوس بمقدار 13.5 مليار دولار بعد أن خالفت نتائج أمازون توقعات وول ستريت وأنذرت بنهاية موجة مبيعات التجزئة التي غذتها كورونا. أدى الانخفاض إلى محو 80% من مكاسب ثروته للعام.

انخفاض أسهم أمازون:

وانخفضت أسهم أمازون بنسبة 7.2% إلى 3339.18 دولار في الساعة 9:53 صباحًا في نيويورك، مما أدى إلى خفض ثروة بيزوس الرئيس التنفيذي السابق للشركة إلى 193.6 مليار دولار، إلا أنه لا يزال أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، متقدمًا بحوالي 8 مليارات دولار على إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

أسبوع مختلط:

وكان الأسبوع مختلطًا لـ بيزوس لأغنى مليارديرات التكنولوجيا في أمريكا، بينما عززت الأرباح شركة Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة Google، صافي ثروة المؤسسين المشاركين سيرجي برين ولاري بيدج، فإن النتائج القوية من شركة Microsoft Corp. وFacebook Inc. لم تترجم إلى زيادة في الثروة لمساهميهم المليارديرات.

وخسر مارك زوكربيرغ، الذي أمضى الأسبوع في الترويج لرؤيته لمستقبل فيسبوك، 5.4 مليار دولار يوم الخميس، حيث انخفضت أسهم شركة الشبكات الاجتماعية بأكبر قدر خلال شهرين بسبب القلق بشأن النمو في مبيعات الإعلانات.

ووصلت أرباح أمازون إلى 15.12 دولار مقابل 12.30 دولار للسهم، وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع رفينيتيف، بينما بلغت الإيرادات 113.08 مليار دولار مقابل 115.2 مليار دولار متوقعة.

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