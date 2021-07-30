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إنقاذ 9 مقيمين فلبينيين علقوا في منطقة وعرة بالمويه أثناء نزهة برية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

إنقاذ 9 مقيمين فلبينيين علقوا في منطقة وعرة بالمويه أثناء نزهة برية

جرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن الدفاع المدني في المويه بمنطقة مكة المكرمة إنقاذ 9 مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية.

تقديم المساعدة اللازمة: 

وأكد المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، أنه جرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع.

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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