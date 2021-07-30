الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

اليمن: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم لوقف إرهاب ميليشيا الحوثي

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الاعتداء الإرهابي الفاشل الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على سفينة تجارية سعودية في مدخل البحر الأحمر بطائرات مسيرة مفخخة.

تحدي للمجتمع الدولي:

وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار.

موقف حاسم مطلوب:

وحث البيان المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة، واستمرار تصعيدها العسكري في محافظتي مارب والبيضاء، وتهديدها أمن الملاحة الدولية، بما يهدد السلام والأمن الدوليين.

تضامن مع السعودية

كما شدد البيان على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة، وتضامنها الكامل في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.

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