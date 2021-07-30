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شكرا لقرائتكم القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة بالرياض
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على أربعة مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.
تفاصيل الواقعة:
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى “مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي” لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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