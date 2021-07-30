ما هي القرنية المخروطية وسبب انتشارها؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور شاكر الرشيدي، استشاري طب العيون، أن انتشار القرنية المخروطية في المملكة بسبب الأمراض الوراثية من زواج الأقارب.

مرض جيني:

وتابع الرشيدي، في تصريحاته إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أن القرنية المخروطية هي مرض جيني وراثي يرتبط بأمراض أخرى مثل الرمد الربيعي، وهو عبارة عن مرض التهاب تحسسي مزمن.

سبب انتشارها:

ولفت إلى أن الفرك المصاحب لمرض الرمد الربيعي المزمن يضعف القرنية، وبالتالي يسبب ضعفًا في القرنية وترقق وقرنية مخروطية، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي في انتشارها هو الوراثة وأسباب جينية، لكن المنتشر منها في المملكة هو زواج الأقارب.

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