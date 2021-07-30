الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

التعليم: 3 حالات على توكلنا لدخول المنشآت بداية من الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم اشتراط ظهور حالة محصن، محصن جرعة أولى، متعافٍ في تطبيق توكلنا، بدءًا من الأحد المقبل الموافق الأول من أغسطس 2021م لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.

إجراء يشمل الجميع:

وقالت التعليم، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إن هذا الإجراء يشمل جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين في التحصين، كما يشمل جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت إدارية والتعليمية والصحية الجامعية.

التزام بالإجراءات الاحترازية:

كما شددت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة لمنع أي مخالفات.



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