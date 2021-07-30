محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الوليد بن علي عبدالفتاح الحازمي بزواجه في محافظة صبيا أمس. وقد أُقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات والاحترازات كافة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا للعريس التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسعادة. "الخليج 365" تبارك للعريس "الوليد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 11:47 PM "الحازمي" عريسًا في صبيا "الحازمي" عريسًا في صبيا احتفل الوليد بن علي عبدالفتاح الحازمي بزواجه في محافظة صبيا أمس. وقد أُقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات والاحترازات كافة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا للعريس التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسعادة. "الخليج 365" تبارك للعريس "الوليد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "الحازمي" عريسًا في صبيا ،

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