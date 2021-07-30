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"الحازمي" عريسًا في صبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الوليد بن علي عبدالفتاح الحازمي بزواجه في محافظة صبيا أمس.

وقد أُقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات والاحترازات كافة للوقاية من فيروس ، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا للعريس التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسعادة.

"الخليج 365" تبارك للعريس "الوليد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 11:47 PM

"الحازمي" عريسًا في صبيا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل الوليد بن علي عبدالفتاح الحازمي بزواجه في محافظة صبيا أمس.

وقد أُقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات والاحترازات كافة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا للعريس التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسعادة.

"الخليج 365" تبارك للعريس "الوليد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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، "الحازمي" عريسًا في صبيا ،
المصدر : الخليج 365

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