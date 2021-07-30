محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرار الإرهابيين بمواصلة الاعتداءات استنكرت مملكة البحرين بشدة المحاولة العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة). وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط الهجوم مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية.البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 11:47 PM أكدت أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرار الإرهابيين بمواصلة الاعتداءات البحرين تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي الهجوم على سفينة سعودية البحرين تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي الهجوم على سفينة سعودية استنكرت مملكة البحرين بشدة المحاولة العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة). وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط الهجوم مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية. الكلمات المفتاحية

، البحرين تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي الهجوم على سفينة سعودية ،

المصدر : الخليج 365

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