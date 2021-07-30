محمد بن مسعود - الدمام - "البجالي" يحتفل بزواجه في جدة





الكلمات المفتاحية احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة. "الخليج 365" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة. 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 11:45 PM "البجالي" يحتفل بزواجه في جدة "البجالي" يحتفل بزواجه في جدة احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة. "الخليج 365" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة. الكلمات المفتاحية ، "البجالي" يحتفل بزواجه في جدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "البجالي" يحتفل بزواجه في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.