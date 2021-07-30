، الأخضر الأولمبي يفشل في تحقيق نتيجة إيجابية كانت منتظرة ،

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انتهت مشاركة الأخضر السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو حيث فشل المنتخب في تحقيق أي نتيجة إيجابية عن مشاركاته السابقة.
وفشل المنتخب في تحقيق أي نتيجة إيجابية له في مبارياته الثلاث التي تعرض فيها للهزيمة جميعها إذ لم ينجح في حصد أي نقطة.
وطيلة مشاركات الأخضر الأولمبي في الأولمبياد لم ينجح أي منتخب شارك في تحقيق أي نتيجة إيجابية بدءاً من التعادل أو الفوز.
جدير بالذكر أن السعودية كانت قد تلقت الهزيمة في المباراة الأولى أمام كوت ديفوار بنتيجة 1 / 2، ثم هُزمت في المباراة التالية أمام ألمانيا بنتيجة 2 / 3، وأخيراً كانت هزيمة البرازيل.
توقع الكثيرون أن يحقق المنتخب الفوز في مباراته الأولى أمام كوت ديڤوار قبل أن يسجل الأخير هدفاً ثانياً قضى على تلك الآمال.
كانت مباراة الأخضر أمام الماكينات الألمانية هي الأروع وكان قريباً للغاية من تحقيق التعادل قبل أن يدخل مباراة البرازيل الأخيرة بلا أي دافع.
المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو
الأخضر الأولمبي يفشل في تحقيق نتيجة إيجابية كانت منتظرةمحمد السيّد الخليج 365 2021-07-30
انتهت مشاركة الأخضر السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو حيث فشل المنتخب في تحقيق أي نتيجة إيجابية عن مشاركاته السابقة.
وفشل المنتخب في تحقيق أي نتيجة إيجابية له في مبارياته الثلاث التي تعرض فيها للهزيمة جميعها إذ لم ينجح في حصد أي نقطة.
وطيلة مشاركات الأخضر الأولمبي في الأولمبياد لم ينجح أي منتخب شارك في تحقيق أي نتيجة إيجابية بدءاً من التعادل أو الفوز.
جدير بالذكر أن السعودية كانت قد تلقت الهزيمة في المباراة الأولى أمام كوت ديفوار بنتيجة 1 / 2، ثم هُزمت في المباراة التالية أمام ألمانيا بنتيجة 2 / 3، وأخيراً كانت هزيمة البرازيل.
توقع الكثيرون أن يحقق المنتخب الفوز في مباراته الأولى أمام كوت ديڤوار قبل أن يسجل الأخير هدفاً ثانياً قضى على تلك الآمال.
كانت مباراة الأخضر أمام الماكينات الألمانية هي الأروع وكان قريباً للغاية من تحقيق التعادل قبل أن يدخل مباراة البرازيل الأخيرة بلا أي دافع.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
09:59 PM
خلال مشاركته في أولمبياد "طوكيو 2020"
انتهت مشاركة الأخضر السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو حيث فشل المنتخب في تحقيق أي نتيجة إيجابية عن مشاركاته السابقة.
وفشل المنتخب في تحقيق أي نتيجة إيجابية له في مبارياته الثلاث التي تعرض فيها للهزيمة جميعها إذ لم ينجح في حصد أي نقطة.
وطيلة مشاركات الأخضر الأولمبي في الأولمبياد لم ينجح أي منتخب شارك في تحقيق أي نتيجة إيجابية بدءاً من التعادل أو الفوز.
جدير بالذكر أن السعودية كانت قد تلقت الهزيمة في المباراة الأولى أمام كوت ديفوار بنتيجة 1 / 2، ثم هُزمت في المباراة التالية أمام ألمانيا بنتيجة 2 / 3، وأخيراً كانت هزيمة البرازيل.
توقع الكثيرون أن يحقق المنتخب الفوز في مباراته الأولى أمام كوت ديڤوار قبل أن يسجل الأخير هدفاً ثانياً قضى على تلك الآمال.
كانت مباراة الأخضر أمام الماكينات الألمانية هي الأروع وكان قريباً للغاية من تحقيق التعادل قبل أن يدخل مباراة البرازيل الأخيرة بلا أي دافع.
، الأخضر الأولمبي يفشل في تحقيق نتيجة إيجابية كانت منتظرة ،
المصدر : الخليج 365
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