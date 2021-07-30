شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. 3 معلمات يبتكرن جهازا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تمكنت 3 معلمات في إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من ابتكار جهازا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إطلاق اسم "يسر" على هذا الجهاز.

وذكرت المعلمة "ملاك" أن فكرة المشروع جاءت إليهم بعدما وجدوا صعوبة في إيصال الاهداف التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأضافت أن الجهاز يدمج التعلم باللعب بما يُسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي التعليم بسهولة دون أن تُشعرهم بالإحباط والفشل.

وأشارت إلى أن الجهاز يزيد من إقبال هذه الفئة من الطلاب على التعلم، لافتة إلى أنهم حصلوا على دعم من جامعة أم القرى، مضيفة أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على مستثمرين لتبني هذا الابتكار، مؤكدة أن الأمل موجود في إيجاد هؤلاء المستثمرين.