شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن 4 حالات صحية يتطلب حضورهم لمقار العمل بعد حصولهم على جرعتي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقار العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، عن 4 حالات صحية يتطلب حضورهم للمقار بعد حصولهم على جرعتي اللقاح.

وشملت هذه الحالات الطبية زراعة الأعضاء واستخدام عقارات علاج السرطان والسمنة المفرطة "مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40" وأمراض الكلى المزمنة، وفقا للزميلة "عكاظ".

وكانت الضوابط قررت السماح لبقية الحالات الصحية المستثناة من الحضور سابقا لمقار العمل مثل من تجاوزت أعمارهم 60 عاما وأصحاب أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد.