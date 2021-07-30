شكرا لمتابعة خبر عن النمر يكشف عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن تأثير تدخين السيجارة الإلكترونية على الضغط.

وقال خالد النمر:"على المدى القصير مجمل الدراسات تشير إلى أن الارتفاع بسيط ومؤقت في الانقباضي، أما على المدى البعيد فهي أقل تأثيراً على الضغط من السجائر العادية ولكن ذلك لايعني أبداً أنها آمنة صحياً".

وأوضح:" إذا زاد ناتج ضرب عدد المعسلات التي تدخنها يوميا في عدد السنين التي تدخن فيها المعسل عن ٤٠ فاحتمالية إصابتك بتضيق شرايين القلب ٣ أضعاف غير المدخنين"، مطالبا بضرورة إجراء فحوصات دورية للقلب.