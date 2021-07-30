بالفيديو.. متخصص: هناك حل وحيد لجميع مشاكل المرور بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور مساعد الربيش متخصص بالاستشارات القانونية المرورية إن الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في المملكة وجود مجلس أعلى للمرور.

وأضاف الربيش خلال حلوله ضيفًا على قناة «الإخبارية»، أن المملكة مازالت تعاني من الاختناقات المرورية، ولذلك فإن المسألة ليست فقط رصد المخالفات فالمواطن يحتاج إلى السيولة المرورية للوصول أسرع للمنزل والعمل

وأوضح الربيش أن الإدارة العامة للمرور ضعيفة في السيطرة على الأمر لذلك هي تحتاج إلى الانفصال وإلى قوة لتطبيق القرارات، مشيرا إلى أن وجود أكثر من جهة مثل البلديات والمرور وغيرها للتعامل مع الاختناقات المرورية يؤدي إلى ضعف التعامل لكن التعامل من خلال جهة واحدة مختصة يكون أفضل.

وأكد المتخصص بالاستشارات القانونية المرورية أن المجلس الأعلى للمرور هو الحل الناجح لجميع المشاكل المرورية، لكن لا بد أن يترأسه أشخاص أقوياء لديهم سلطات ويستطيعوا اتخاذ القرارات السليمة.

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