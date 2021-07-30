الإطاحة بـ4 مواطنين بالرياض تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، الإطاحة بـ4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.